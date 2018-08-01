Вбивство ветерана АТО "Сармата": екс-замкомбата "Торнадо" упізнав затриманого

"Дисциплінований, тверезомислячий, вміло поводився зі зброєю", - охарактеризував Цукур Матюшина.

Колишній заступник командира розформованої добровольчої роти МВС "Торнадо" Микола Цукур стверджує, що на фотографії, опублікованій журналістом Юрієм Бутусовим, зображений екс-боєць підрозділу Артем Матюшин. За словами Бутусова, цей чоловік був затриманий по гарячих слідах після вбивства бердянського активіста, ветерана батальйону "Донбас" Віталія "Сармата" Олешка, і свідки злочину вказали на нього.

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"Це Артем Матюшин, уродженець Донецької області. У минулому проходив службу в підрозділі "Торнадо". Артем у батальйоні пройшов курс підготовки снайперів. Брав участь у бойових діях. Дисциплінований, тверезомислячий, уміло поводився зі зброєю", - написав Цукур на своїй сторінці у Facebook ввечері у вівторок, 31 липня.

Він додав, що незабаром після затримання комбата "Торнадо" Руслана Онищенка та сімох бійців правоохоронцями у 2015 році Матюшин перейшов у полк "Азов", забравши з собою особисту зброю та майно батальйону. За словами Цукура, на цей крок Матюшин та інші бійці зважилися, поспілкувавшись із засновником "Азова", народним депутатом Андрієм Білецьким та Вадимом Трояном, який тоді керував поліцією Київської області.

"Вранці я звернувся з рапортом особисто до Вадима Трояна про зникнення бійців і зброї. Рапорт Троян не прийняв. Сказав, що зброя у нього, а бійців він перевів у підрозділ "Азов". На сьогоднішній день їхня доля невідома. Артем у себе на сторінці в Facebook про "Торнадо" не згадує, а постить "Нацдружини". Висновки робіть самі", - підсумував Цукур.

Як повідомляв УНІАН, раніше друг ветерана АТО "Сармата" розповів деталі його вбивства.