"Мене оглушило, він упав": друг ветерана АТО "Сармата" розповів деталі його вбивства

У момент вбивства поруч із Олешко знаходився його друг, він ішов за ним і вже після подвійного пострілу побачив убивцю.

У Бердянську 31 липня серед білого дня на подвір'ї власного будинку в спину був застрелений відомий місцевий активіст, колишній боєць АТО Віталій Олешко (позивний "Сармат"). У момент вбивства разом з Олешко знаходився його друг Андрій Маджаров.

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В інтерв'ю "Апострофу" Маджаров розповів деталі вбивства: "Ми з побратимами активістами приїхали до будинку Віталія на автомобілі. Нас було четверо. Там біля будинку невелика стоянка, а від неї недалеко ворота будинку. Хлопці залишилися у машині, вони укладали в сумку обладнання, а ми з Віталіком вийшли. Ми зайшли у двір, Віталік на два-три кроки йшов попереду мене. Ми пройшли хвіртку, увійшли на територію двору і відразу ж пролунав подвійний постріл у мене над лівим вухом. Мене трохи оглушило, похитнуло, я побачив, що Віталік упав. Я повернув голову в бік хвіртки, звідки пролунав постріл і побачив молодого чоловіка з бородою, який направив на мене двуствольную гвинтівку, але я так зрозумів, що два заряди потрапили у Віталіка: один в потиличну частину голови, а інший в спину. Я відразу ж ногою вдарив по залізній хвіртці, так як думав, що людина вистрілить і в мене. Потім за територією двору я почув ще постріли. Відкрив хвіртку і побачив, як наші хлопці зі своєї легальної травматичної зброї відкрили вогонь у бік "Таврії", де був убивця".

Як повідомляв УНІАН, під Мелітополем затримали вбивцю "Сармата" і ще трьох спільників.