Будьте обережні: астролог попередив про два катастрофічні дні на початку серпня

На початку серпня краще утриматися від поїздок і підписання важливих договорів.

Перші дві декади серпня будуть дуже напруженими і складними, але найбільш катастрофічний період чекає на нас 1-2 серпня.

Про це у коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс.

Читайте такожЛевам і Водоліям краще поберегтися: гороскоп на серпень для усіх знаків зодіаку

"З 1 по 18 серпня все ще буде ретроградний Меркурій, а він завжди супроводжується ускладненням ситуації на дорогах, ДТП, нещасними випадками. Також у цей період краще не укладати жодних угод, договорів, не відкривати бізнес. Інакше ймовірно, що ці договори доведеться переглядати", - зазначив Росс.

За словами астролога, найбільш катастрофічний період на нас чекає 1-2 серпня.

"Уран буде в квадратурі до Сонця. А такий аспект завжди викликає аварійні ситуації і різні труднощі", - пояснив експерт.

Період з 3-9 серпня буде більш спокійним, ніж перші дні серпня, але в цей час все ж варто утриматися від укладення договорів, і головне – не вступати в конфлікти з начальством, оскільки є ризик бути звільненим, резюмував Росс.

Раніше астролог Влад Росс зробив прогноз на серпень 2018. Перші дві декади серпня будуть дуже напруженими і складними, і тільки після 19 серпня можна буде зітхнути з полегшенням.