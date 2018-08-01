Активістка, яку в Херсоні облили кислотою, знаходиться в стабільно важкому стані
Виконуюча обов'язки керуючого справами виконавчого комітету, радник херсонського міського голови Катерина Гандзюк, на яку напали вчора, 31 липня, знаходиться в стабільно важкому стані.
Про це повідомив лікар-анестезіолог Херсонської обласної лікарні Ігор Равелев в ефірі телеканалу "112 Україна". "Площа ураження залишається такою ж самою - 30 %. Стан хворої за добу не змінився в гіршу сторону, стабільно важкий. Вона в свідомості, контактна. Всі її життєво важливі функції нормалізовані у вигляді нормального артеріального тиску, роботи нирок, тому хвора стабільна на сьогодні", - сказав він.
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Як відомо, на Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку. Невстановлений чоловік облив її кислотою, зараз жінка госпіталізована.
Вона отримала хімічний опік більше 30%. Це волосиста частина голови, обличчя, руки, ноги, передня частина грудної клітки, опік лівого ока.