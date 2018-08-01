Активістка, яку в Херсоні облили кислотою, знаходиться в стабільно важкому стані

Вона отримала хімічний опік більше 30%. Це волосиста частина голови, обличчя, руки, ноги, передня частина грудної клітки, опік лівого ока.

Виконуюча обов'язки керуючого справами виконавчого комітету, радник херсонського міського голови Катерина Гандзюк, на яку напали вчора, 31 липня, знаходиться в стабільно важкому стані.

Про це повідомив лікар-анестезіолог Херсонської обласної лікарні Ігор Равелев в ефірі телеканалу "112 Україна". "Площа ураження залишається такою ж самою - 30 %. Стан хворої за добу не змінився в гіршу сторону, стабільно важкий. Вона в свідомості, контактна. Всі її життєво важливі функції нормалізовані у вигляді нормального артеріального тиску, роботи нирок, тому хвора стабільна на сьогодні", - сказав він.

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Як відомо, на Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку. Невстановлений чоловік облив її кислотою, зараз жінка госпіталізована.

Вона отримала хімічний опік більше 30%. Це волосиста частина голови, обличчя, руки, ноги, передня частина грудної клітки, опік лівого ока.