Слідство розглядає три версії нападу на херсонську активістку Гандзюк

11:55, 01 серпня 2018
Суспільство
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31 липня на Гандзюк напав невідомий і облив її кислотою / facebook.com/uakateryna

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, в розробці службова діяльність потерпілої, активна громадянська позиція і побутові конфлікти.

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Нагадаємо, 31 липня на Гандзюк напав невідомий і облив її кислотою.

Її стан лікарі оцінюють як стабільно важкий. Гандзюк отримала хімічний опік більше 30% тіла.

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Теги: #напад#активіст#версії#Катерина Гандзюк