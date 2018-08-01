Слідство розглядає три версії нападу на херсонську активістку Гандзюк
11:55, 01 серпня 2018Суспільство
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В розробці МВС службова діяльність потерпілої, активна громадянська позиція і побутові конфлікти.
31 липня на Гандзюк напав невідомий і облив її кислотою / facebook.com/uakateryna
Слідство розглядає три версії нападу на керуючу справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк.
Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, в розробці службова діяльність потерпілої, активна громадянська позиція і побутові конфлікти.
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Нагадаємо, 31 липня на Гандзюк напав невідомий і облив її кислотою.
Її стан лікарі оцінюють як стабільно важкий. Гандзюк отримала хімічний опік більше 30% тіла.
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