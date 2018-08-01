Слідство розглядає три версії нападу на херсонську активістку Гандзюк

В розробці МВС службова діяльність потерпілої, активна громадянська позиція і побутові конфлікти.

Слідство розглядає три версії нападу на керуючу справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, в розробці службова діяльність потерпілої, активна громадянська позиція і побутові конфлікти.

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Нагадаємо, 31 липня на Гандзюк напав невідомий і облив її кислотою.

Її стан лікарі оцінюють як стабільно важкий. Гандзюк отримала хімічний опік більше 30% тіла.