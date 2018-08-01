Стало відомо, якою кислотою облили активістку у Херсоні

Зі слів очевидців нападу, волосся і одяг активістки диміли від роз'їдання кислотою.

Під час нападу на активістку Катерину Гандзюк у Херсоні зловмисник використав концентровану сірчану кислоту.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав юрист Маси Найєм.

"Тільки зараз встановили, що облили Катю концентрованою сірчаною кислотою. Якщо б відразу провели експертизу, то стало б зрозуміло, що це - промисловий прекурсор або кустарно виготовлений. І відповідно знайти виконавця", - написав юрист.

Як раніше розповідав Найєм, зі слів очевидців нападу, волосся і одяг активістки диміли від роз'їдання кислотою.

Як повідомляв УНІАН, напад стався вранці 31 липня. Це вже третій напад на проукраїнських активістів в Херсоні цього літа.