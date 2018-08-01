Херсонську активістку Гандзюк вже виписали з лікарні - ЗМІ

За інформацією лікаря-анестезіолога Харківської обласної лікарні, у жінки діагностовано понад 30% опіків тіла.

Херсонську активістку, радницю міського голови Катерину Гандзюк, яка зазнала хімічних опіків після нападу, виписали з лікарні Херсона.

Про це повідомляє «Громадське» за посиланням на відділення реанімації Херсонської обласної клінічної лікарні, куди Гандзюк доставили після нападу.

«Так, її виписали, вона забрала речі і поїхала», – сказав лікар.

Відтак, Гандзюк провела у реанімації лікарні півтори доби.

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Як повідомляв УНІАН, виконувачка обов’язків керуючого справами Херсонської міської ради Катерина Гандзюк потрапила до реанімаційного відділення обласної клінічної лікарні після нападу, який стався вранці 31 липня близько 08:30.

Коли жінка вийшла з під’їзду свого будинку, щоби йти на роботу, до неї підбіг якийсь молодик, одягнений у чорне. Він пирснув в обличчя Гандзюк кислотою з ємності, яку тримав у руках і швидко втік.

За інформацією лікаря-анестезіолога Харківської обласної лікарні Юрія Равелева, у чиновниці діагностовано понад 30% опіків тіла.

Після отримання результатів експертизи щодо речовини, якою облили Гандзюк, поліція переквалфікувала злочин із "Умисного тяжкого тілесного ушкодження" на "Замах на вбивство, вчинене з особливою жорстокістю".