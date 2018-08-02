День Іллі 2018: значення імені, привітання й заборони у це свято
День пам'яті пророка Іллі припадає на 2 серпня. Він вважається покровителем дощів і блискавок, а також воїнів.
Крім 2 серпня, Іллі святкують свої іменини, наприклад, 11 жовтня, 1, 21 і 27 січня, 30 серпня.
Значення імені Ілля
Ім'я походить від давньоєврейського Еліяху, що перекладається як «мій Бог – Ягве». Ще одне значення імені Ілля - «фортеця Господня» або просто «віруючий». Походить від імен Іл, Мулу, Ілум, Ілім, Елім – сильний, могутній, Бог.
Варто зазначити, що перша згадка імені у письмових джерелах зустрічається в Старому Завіті, в розповіді про Іллю-пророка.
Позитивні риси людей з ім'ям Ілля:
- господарський, з дитинства допомагає батькам;
- володіє гострим розумом;
- стриманий;
- ввічливий;
- швидко «схоплює» будь-яку інформацію;
- готовий допомогти в скрутній ситуації;
- любить дітей.
Негативні риси:
- не особливо розбірливий у виборі друзів;
- легко піддається поганому впливу;
- запальний у суперечці.
Людям з ім'ям Ілля радять обирати професію лікаря, вчителя, слідчого або слюсаря. Вважається, що чоловіки-Іллі дуже часто обіймають найвищі посади.
Ім'я підійде Овнам, Близнюкам, Дівам, Скорпіонам і Рибам.
Значення імені Ілля залежить від часу народження: народжені навесні дуже емоційні, восени - панічно боїться помилитися в обраниці.
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Сумісність з жіночими іменами
Вдалий шлюб в Іллі буде з Вірою, Анною, Софією і Наталею.
Радять не зав'язувати стосунки з Ангеліною, Тетяною, Маргаритою, Христиною, Валерією, Веронікою та Жанною.
Привітання з днем ангела
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С этим праздником, Илья
Хочу тебя поздравить я!
Пожелать тебе удачи
И веселья круглый год
Счастья чтоб невпроворот!
Чтобы жизнь была богаче,
Чтобы не было забот!
И печали и невзгоды
Чтобы победить ты смог
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З іменинами вітаю Вас, Ілля!
Допомагає у всьому Вам сама нехай Земля!
І бажаю я Вам життя лише в щасті прожити,
Щоб віри, надії не урвалася нитка!
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Илья, сегодня, в именины,
Хочу тебе я пожелать,
Чтоб настоящим был мужчиной,
Умел и жить, и воевать.
Ты своего всегда добейся,
И никому не уступай,
В лучах любви прекрасных грейся
И никогда не унывай
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Илья на зависть всем успешен,
Всегда поддержит и утешит,
И в именины с поздравленьем
Спешу к тебе я вдохновенно.
Пусть будет много в жизни счастья,
Тепла, заботы и участья,
В достатке, сказочной любви
И наслаждении живи!
Молитва святому Іллі на кожен день
Моли Бога о мне, святый угодниче Божий Илие, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.
Що не можна робити в День Іллі:
- працювати в полі і вдома;
- голосно кричати і співати - може вдарити блискавка;
- лихословити і допускати погані думки;
- випускати на вулицю домашніх тварин;
- в цей день не можна стояти під деревом - може вдарити блискавкою;
- не можна стояти на перехрестях, оскільки там збирається нечисть;
- купатися.
Про історію свята, традиції і заборони на День Іллі читайте в матеріалі УНІАН "День Іллі 2018: історія свята, традиції, прикмети, що категорично не можна робити"