День Іллі 2018: значення імені, привітання й заборони у це свято

День ангела Іллі за церковним календарем щороку відзначають 2 серпня.

День пам'яті пророка Іллі припадає на 2 серпня. Він вважається покровителем дощів і блискавок, а також воїнів.

Крім 2 серпня, Іллі святкують свої іменини, наприклад, 11 жовтня, 1, 21 і 27 січня, 30 серпня.

Значення імені Ілля

Ім'я походить від давньоєврейського Еліяху, що перекладається як «мій Бог – Ягве». Ще одне значення імені Ілля - «фортеця Господня» або просто «віруючий». Походить від імен Іл, Мулу, Ілум, Ілім, Елім – сильний, могутній, Бог.

Варто зазначити, що перша згадка імені у письмових джерелах зустрічається в Старому Завіті, в розповіді про Іллю-пророка.

Позитивні риси людей з ім'ям Ілля:

господарський, з дитинства допомагає батькам;

володіє гострим розумом;

стриманий;

ввічливий;

швидко «схоплює» будь-яку інформацію;

готовий допомогти в скрутній ситуації;

любить дітей.

Негативні риси:

не особливо розбірливий у виборі друзів;

легко піддається поганому впливу;

запальний у суперечці.

Людям з ім'ям Ілля радять обирати професію лікаря, вчителя, слідчого або слюсаря. Вважається, що чоловіки-Іллі дуже часто обіймають найвищі посади.

Ім'я підійде Овнам, Близнюкам, Дівам, Скорпіонам і Рибам.

Значення імені Ілля залежить від часу народження: народжені навесні дуже емоційні, восени - панічно боїться помилитися в обраниці.

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Сумісність з жіночими іменами

Вдалий шлюб в Іллі буде з Вірою, Анною, Софією і Наталею.

Радять не зав'язувати стосунки з Ангеліною, Тетяною, Маргаритою, Христиною, Валерією, Веронікою та Жанною.

Привітання з днем ангела

*****

С этим праздником, Илья

Хочу тебя поздравить я!

Пожелать тебе удачи

И веселья круглый год

Счастья чтоб невпроворот!

Чтобы жизнь была богаче,

Чтобы не было забот!

И печали и невзгоды

Чтобы победить ты смог

*****

З іменинами вітаю Вас, Ілля!

Допомагає у всьому Вам сама нехай Земля!

І бажаю я Вам життя лише в щасті прожити,

Щоб віри, надії не урвалася нитка!

*****

Илья, сегодня, в именины,

Хочу тебе я пожелать,

Чтоб настоящим был мужчиной,

Умел и жить, и воевать.

Ты своего всегда добейся,

И никому не уступай,

В лучах любви прекрасных грейся

И никогда не унывай

*****

Илья на зависть всем успешен,

Всегда поддержит и утешит,

И в именины с поздравленьем

Спешу к тебе я вдохновенно.

Пусть будет много в жизни счастья,

Тепла, заботы и участья,

В достатке, сказочной любви

И наслаждении живи!

Молитва святому Іллі на кожен день

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий Илие, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

Що не можна робити в День Іллі:

працювати в полі і вдома;

голосно кричати і співати - може вдарити блискавка;

лихословити і допускати погані думки;

випускати на вулицю домашніх тварин;

в цей день не можна стояти під деревом - може вдарити блискавкою;

не можна стояти на перехрестях, оскільки там збирається нечисть;

купатися.

Про історію свята, традиції і заборони на День Іллі читайте в матеріалі УНІАН "День Іллі 2018: історія свята, традиції, прикмети, що категорично не можна робити"