В Україні вшановують пам'ять загиблих десантників (відео)
11:33, 02 серпня 2018Суспільство
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Сьогодні у всіх десантних частинах проходять жалобні заходи.
Десантники проведуть свій день без купання у фонтанах \ фото УНІАН
День вшанування пам'яті загиблих десантників відзначають сьогодні. Замість звичного для радянської доби дня десантника з купаннями в фонтанах та п'яними бійками в Україні згадують полеглих бійців.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, у 199-му навчальному центрі у Житомирі скаували свято як за радянських часів. Тут десантники хочуть виховувати нове покоління, яке буде пам'ятати, що це день, коли про десантників мають згадувати.
Сьогодні у всіх десантних частинах проходять жалобні заходи.
В Україні вшановують пам'ять загиблих десантників
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