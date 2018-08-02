В Україні вшановують пам'ять загиблих десантників (відео)

Сьогодні у всіх десантних частинах проходять жалобні заходи.

День вшанування пам'яті загиблих десантників відзначають сьогодні. Замість звичного для радянської доби дня десантника з купаннями в фонтанах та п'яними бійками в Україні згадують полеглих бійців.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, у 199-му навчальному центрі у Житомирі скаували свято як за радянських часів. Тут десантники хочуть виховувати нове покоління, яке буде пам'ятати, що це день, коли про десантників мають згадувати.

Сьогодні у всіх десантних частинах проходять жалобні заходи.