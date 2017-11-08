День українських десантників вирішили перенести

Починаючи з 2017 року, українські десантники відзначатимуть своє професійне свято 21 листопада. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Міноборони України.

"Починаючи з цього року, свій професійний день десантники відзначатимуть 21 листопада, а не 2 серпня (як було ще за Радянських часів)", - йдеться у повідомленні.

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Про ці зміни заявив також науковий консультант робочої групи з брендування десантно-штурмових військ Василь Павлов в ефірі радіо "Армія FM". За його словами, День ВДВ 2 серпня - це дата першого стрибка парашутистів у Московському військовому окрузі, наразі до українського десанту ця дата не має жодного відношення.

Як повідомляв УНІАН, високомобільні десантні війська Збройних cил України у листопаді стануть Десантно-штурмовими військами. Крім того, для десантників буде змінено колір берета - з блакитного на марун - темно-бордовий.