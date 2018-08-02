Україна візьме участь у дитячому Євробаченні-2018

В Україні відмовляються від телевізійної версії національного відбору та проведуть відбірковий етап лише онлайн, адже це дозволить мінімізувати витрати на виробництво.

Попри тотальне недофінансування компанії, Національна суспільна телерадіокомпанія України проведе національний відбір для участі України у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2018, щоправда відбірковий етап відбудеться онлайн.

Про це повідомляє прес-служба UA.Перший. "Участь у міжнародному конкурсі передбачає значні витрати телерадіокомпанії на проведення відбіркового етапу, а також обов’язковий внесок до Європейської мовної спілки – організатора конкурсу – за участь у змаганні. В умовах недофінансування компанії, НСТУ не має фінансової змоги здійснити всі необхідні витрати", - йдеться у повідомленні.

Саме тому Суспільне вперше відмовляється від телевізійної версії національного відбору та проведе відбірковий етап лише онлайн, адже це дозволить мінімізувати витрати на виробництво.

"Разом із тим, проблема сплати річних членських внесків до ЄМС та обов’язкового внеску за участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2018 залишається відкритою. Так само поки немає коштів для забезпечення участі української делегації на міжнародному етапі конкурсу. Національна суспільна телерадіокомпанія України сподівається, що уряд виконає свої зобов’язання та дофінансує НСТУ згідно із законом "Про суспільне телебачення та радіомовлення України", - додали у телерадіокомпанії.

Наразі у розподілі видатків державного бюджету України на 2018 рік для НСТУ передбачено лише 776 млн грн, що не покриває поточних операційних витрат компанії до кінця 2018 року, оскільки це фінансування вдвічі менше за суму, гарантовану Законом України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України", де йдеться, що бюджет НСТУ має становити 0,2% видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік, тобто 1,54 млрд грн.

Станом на 2 серпня Європейська мовна спілка вже підтвердила участь України в конкурсі на основі зобов’язання НСТУ сплатити необхідні внески восени.

Таким чином Україна стала двадцятою країною, що братиме участь у міжнародному пісенному конкурсі.

Як відомо, у листопаді 2018 року конкурс відбудеться в місті Мінськ, Білорусь. Раніше НСТУ повідомляла про відсутність коштів для забезпечення участі України в міжнародному пісенному конкурсі через недофінансування компанії.