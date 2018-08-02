На Волині прокуратура відкрила справу через насильство над вихованцями дитячого притулку

Прокуратури та слідчі опитують вихованців притулку, що розташований в селищі Рожище.

На Волині прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом застосування фізичного насильства щодо вихованців притулку для дітей.

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Як повідомили УНІАН у прокуратурі Волині, сьогодні, 2 серпня, Маневицька місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом застосування фізичного насильства працівниками комунального закладу "Притулок для дітей служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації" щодо його вихованців, а також за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками притулку з охорони життя та здоров'я неповнолітніх, що спричинило істотну шкоду здоров'ю (ч. 1 ст. 125 і ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України).

Прокурори та слідчі проводять першочергові слідчі дії, допитують осіб, які можуть бути причетні до можливого вчинення протиправних дій стосовно дітей, а також опитують вихованців притулку, що розташований в селищі Рожище.

Як додали в прес-службі прокуратури Волині, встановлено, що ще 17 травня притулок самовільно покинув один із неповнолітніх, проте з відповідним повідомленням щодо безвісти зниклої дитини керівництво притулку до правоохоронних органів звернулось лише 11 липня.

“Внаслідок бездіяльності посадових осіб комунального закладу будь-які заходи уповноваженими на те підрозділами органів Національної поліції щодо пошуку зниклого з притулку майже 2 місяці тому неповнолітнього не проводились”, - зазначили у відомстві.

Як повідомили в прокуратурі, 16 липня голові Волинської обласної державної адміністрації скеровано лист із проханням вжити заходів для усунення та недопущення аналогічних порушень у подальшому, а також вирішити питання про притягнення до відповідальності посадових осіб притулку.

Як раніше повідомила на своїй сторінці у Facebook Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, під час моніторингового візиту у десятьох вихованців притулку було виявлено сліди побиття та крові на одязі. Більше того, троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи.

За словами Денісової, жоден із співробітників притулку не повідомив про те, що у них відбувається.

“Залишати дітей сам на сам з такими людьми ми не маємо права. На місці вже працює Служба у справах дітей, керівник профільного департаменту Міністерства соціальної політики Руслан Ковбаса вже також виїхав до притулку. Я вже переговорила із першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим, працівники Нацполіції вже працюють на місці. З губернатором Волинської області Олександром Савченком обговорили, щоб знайшли місце, куди можна буде перевести дітей і забезпечити їхній психологічний спокій, аби вони не зазнали жодного тиску”, - заявила Денісова.

Наразі у притулку перебуває 33 дитини віком від 3 до 18 років.