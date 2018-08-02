Жах у притулку для дітей на Волині: троє заявили про сексуальні домагання, у 10 виявили сліди побиття

Дівчата повідомили, що брат директора притулку торкався їх за різні частини тіла.

У місті Рожище Волинської області у притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, у 10 вихованців під час моніторингового візиту виявили сліди побиття та крові на одягу.

Троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи, пише на своїй сторінці у Facebook омбудсмен Людмила Денісова. Зазначається, що наразі там перебуває 33 дитини віком від 3 до 18 років.

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"Дітки розповіли, що сам директор та його брат, який працює черговим з режиму, їх б’ють та ображають нецензурними словами. Дівчата повідомили, що брат директора їх торкався за різні частини тіла. Діти скаржилися виховательці, але вона відмахнулася - сказала, що вони все вигадують", - йдеться у повідомленні Денісової.

Наразі працівники Нацполіції вже працюють на місці. Також знайшли місце, куди можна буде перевести дітей та забезпечити їхній психологічний спокій, щоб вони не зазнали жодного тиску.

"Наголошую, що жоден зі співробітників притулку не повідомив про те, що у них відбувається. Залишати дітей сам на сам з такими людьми ми не маємо права", - додала омбудсмен.

На місці вже працює Служба у справах дітей, керівник профільного департаменту Міністерства соціальної політики Руслан Ковбаса вже також виїхав до притулку. Має під’їхати й прокуратура.

"Як з’ясувалося, директор установи вже був у розробці правоохоронних органів після зникнення дітей. Міністерство охорони здоров’я простежить за тим, аби дітей обстежили й надали усю необхідну медичну допомогу", - додала Денісова.