СБУ затримала екс-співробітника ДСНС, який воював на боці бойовиків

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, оперативна група встановила місце перебування бойовика на контрольованій терористами території та провела спецоперацію із його захоплення.

Працівник аварійно-рятувальної частини в Луганській області добровільно приєднався добандформування «Призрак» т.зв. «ЛНР». Зловмисник одразу «здав» терористам важливу службову інформацію, зокрема про місця зберігання пожежної техніки та піротехнічних засобів.

У складі незаконного воєнізованого формування він зводив блокпости терористів та чергував на них зі зброєю в руках, брав участь у бойових діях проти сил АТО під Слов’янськом, ремонтував бойову техніку.

Водночас у м.Попасна Луганської області СБУ затримала інформатора терористів.

Виявилось, що 37-річний місцевий житель за власною ініціативою встановив контакт з бойовиками та погодився за окрему плату інформувати їх про розташування та стан укріплень українських блокпостів, дислокацію підрозділів та чисельність ЗСУ, переміщення військової техніки. Приїжджаючи до «штабу» терористів, він не лише в деталях передавав їм зібрану інформацію, а й власноруч робив відповідні відмітки на топографічних картах. Отримавши ці розвіддані, бойовики атакували позиції добровольчих батальйонів та армії.

Затриманий зізнався слідчим, що коригував обстріли українських позицій в районі Попасної з важкої артилерії та БМ-21 «Град».

Читайте такожГлава СБУ заявляє, що контррозвідці вдалося ліквідувати всіх зрадників у штабі АТОТакож вчора ввечері в районі м.Красноармійськ оперативна група контррозвідки СБУ затримала ще двох спільників терористів т. зв. «ДНР», які незаконно діяли за вказівкою бойовика на прізвисько «Сестричка» - ватажка «розвідувального» підрозділу бандформування терористів «Кальміус».

Зловмисники, окрім того, що незаконно збирали відомості про дислокацію та переміщення сил АТО, формували за завданням терористів списки проукраїнських активістів.

Інформатори не встигли втілити злочинний задум – передати список, їх затримала СБУ.