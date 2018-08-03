Одеські активісти вимагають доручити СБУ розслідування замаху на їхні життя

За словами одного з активістів, він наполягатиме на перекваліфікації розпочатого кримінального провадження, оскільки є керівником регіонального осередку політичної партії «Народний Рух України».

Одеські активісти Михайло Кузаконь і Григорій Козьма, на життя яких 2 серпня здійснювали замах, вимагають доручити розслідування СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сьогодні заявили журналістам.

Так, за словами Кузаконя, він наполягатиме на перекваліфікації розпочатого кримінального провадження, оскільки є керівником регіонального осередку політичної партії «Народний Рух України».

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«Це означає, що спочатку визначена стаття 115 має бути перекваліфікована і замінена на ст.112 (Посягання на життя державного або громадського діяча) Кримінального Кодексу України. Крім того, направимо клопотання в прокуратуру про передачу кримінального провадження слідчим СБУ», - сказав активіст.

Як повідомив Козьма, вчора до пізнього вечора правоохоронці проводили слідчі дії на місці НП.

«Продовжилися вони і сьогодні, ми з Михайлом провели там повний робочий день. Слідчі дії, найімовірніше, продовжаться і наступного тижня», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в передмісті Одеси, на вулиці Світлій в Червоному Хуторі (Овідіопольський район області), було вчинено замах на двох відомих активістів - представника регіональної організації партії «Народний Рух України» Михайла Кузаконя і Григорія Козьму. Зокрема, вантажівка на великій швидкості врізалася в іномарку, в салоні якої був Козьма і до якої йшов Кузаконь. Активісти встигли відскочити вбік і тому не постраждали. Водій вантажівки, набравши швидкість, вистрибнув з кабіни і зник з місця події на мопеді, який чекав на нього неподалік. Передбачається, що зловмисників було троє. Іномарка Козьми отримала значні механічні пошкодження - вантажівка без водія створила лобове зіткнення, зім'явши легковий автомобіль.

Обидва активісти пов'язують замах зі своєю активною громадською діяльністю.

Вони відомі як опозиціонери до міської влади, займалися такими справами, як конфлікт з військовим аеродромом «Шкільний» тощо.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 15 і 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).