Наїхали вантажівкою: одеські активісти заявили про замах на їх життя (фото, відео)

За словами активіста, невідомі на вантажівці протаранили його авто, після чого зникли з місця події.

У передмісті Одеси, на вулиці Світлій в Червоному хуторі (Овідіопольський район області), скоєно замах на двох відомих активістів – Михайла Кузаконя і Григорія Козьму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив Козьма.

За його словами, сьогодні на нього і представника регіональної організації партії «Народний Рух України» Михайла Кузаконя скоєно замах – вантажівка на великій швидкості врізалася в іномарку, в якій вони перебували.

Козьма і Кузаконь встигли покинути автомобіль і тому не постраждали.

Як зазначив Кузьма, він заїхав за Кузаконем, який проживає в даному районі. Він пояснив, що перед замахом, як тільки під'їхав до будинку Кузаконя, по вищеназваній вулиці проїхав мопед і його водій попередив дітей, які перебували на вузькій вулиці, щоб не грали в даному місці. Також активіст побачив чоловіка спортивної статури, який розмовляв весь час по телефону і здався йому підозрілим.

Пізніше активісти, перебуваючи у своїй машині, побачили, як вантажний автомобіль, набираючи велику швидкість, мчить на їх машину.

«Я ледве встиг вистрибнути, думаючи, що у нього відмовили гальма... Але побачив, як він мчить до мопеду, і зрозумів, що це замах», - розповів активіст.

Він пояснив, що водій вантажівки, набравши швидкість, вистрибнув з кабіни і зник з місця події на мопеді, який чекав його неподалік. Передбачається, що зловмисників було троє. Водія вантажівки Козьма намагався затримати, стріляючи в повітря зі своєї зареєстрованої травматичної зброї.

Поруч з місцем події грали четверо дітей, які стали свідками інциденту. Іномарка Козьми отримала значні механічні пошкодження – вантажівка без водія скоїла лобове зіткнення, зім'явши легковий автомобіль.

Обидва активіста пов'язують замах зі своєю активною громадською діяльністю.

Кузаконь також заявив, що йому неодноразово погрожували фізичною розправою, про що про робив відповідні заяви в правоохоронні органи.

В даний час на місці події працює поліція. На місце прибув начальник регіонального главку Нацполиции Дмитро Головін.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня у Бердянську був убитий пострілом в спину у дворі власного будинку відомий активіст, учасник АТО Віталій Олешко.

У той же день у Херсоні невідомий облив кислотою місцеву активістку Катерину Гандзюк.