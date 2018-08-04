У Києві пройдуть навчання поліції з протидії автовикраденням

Участь у навчаннях візьмуть патрульні, оперативники карного розшуку, поліція охорони і диспетчери центру управління нарядами.

У Києві Нацполіція проведе навчання з протидії автовикраденням.

Про це сьогодні, 4 серпня, заявив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

"Упродовж семи місяців цього року правоохоронці розкрили майже 39 відсотків від загальної кількості фактів незаконного заволодіння транспортними засобами. Зараз це питання залишається одним з пріоритетних для Нацполіції", - заявив Аброськін.

Він додав, що такий вид злочину притаманний великим містам країни, зокрема - і для столиці.

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"У розкритті таких злочинів дуже важлива повна взаємодія різних служб, зокрема - оперативна передача інформації від диспетчера центру керування нарядами до патрульних, розшуковців, поліцейських охорони та працівників інших задіяних підрозділів", - підкреслив він.

Також повідомляється, що за результатами проведених навчань буде створено спеціальну робочу групу для напрацювання ефективного алгоритму дій з викриття та документування діяльності зловмисників, які вчиняють незаконні заволодіння транспортом.

Нагадаємо, що 13 червня Міністерство внутрішніх справ України провело навчання поліцейських у Києві.