Без паніки: у Києві проходять поліцейські навчання

Як повідомили в Київській поліції, навчання проходитимуть у кількох районах столиці.

У Києві проходять поліцейські навчання, у зв’язку з чим жителів столиці просять не панікувати.

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Про це йдеться у повідомленні на сторінці поліції Києва у Facebook.

Про місце проведення навчань інформація в цьому повідомленні відсутня.

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«Сьогодні у Києві відбуваються поліцейські навчання. За легендою, зловмисники, поранивши підприємця, взяли його у заручники. Правоохоронці відпрацьовують відповідні оперативні плани для затримання нападників та звільнення чоловіка: залучені всі профільні служби.

Просимо не панікувати і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей», - інформує поліція.

У свою чергу в коментарі УНІАН речник Головного управління Національної поліції України у місті Києві Оксана Блищик повідомила, що навчання проходитимуть у кількох районах столиці.

«Конкретно зараз - на Подолі. Про інші місця, де будуть потім навчання, ми не знаємо, бо хоч це і навчання, однак вони розвиваються не за планом. Все наближено до реальних умов», - уточнила Блищик.

Раніше повідомлялось, що Академія патрульної поліції України випустила перших курсантів.