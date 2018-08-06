У Харкові стартував велопробіг через півкраїни на велосипедах-тандемах (відео)

За кермом двомісного велосипеда буде сидіти зрячий пілот, ззаду - штурман, який не бачить.

У Харкові стартував велопробіг через півкраїни на велосипедах-тандемах.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Протягом 19 днів учасники відвідають Полтаву, Дніпро, Запоріжжя і Херсон. За кермом двомісного велосипеда буде сидіти зрячий пілот, ззаду - штурман, який не бачить.

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У такому тандемі їм доведеться подолати понад тисячу кілометрів. Подорожувати будуть не тільки вдень, але і вночі, щоб зруйнувати стереотипи про незрячих і, звичайно, створити можливості подорожувати для тих, хто не бачить.

Раніше повідомлялося, що в Житомирі більше тисячі людей взяли участь в акції «Велодень».