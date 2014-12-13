У Горлівці бойовики захопили будівлю пенсійного фонду

Про це повідомляє прес-служба Головного управління МВС в Донецькій області. "В Артемівський міськвідділ міліції надійшло повідомлення про те, що в місті Горлівка бойовики захопили адміністративну будівлю Пенсійного фонду України", - йдеться в повідомленні.

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За даним фактом вже відкрито кримінальне провадження за ст. 341 Кримінального кодексу ("захоплення державних або громадських будівель чи споруд").