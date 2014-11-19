Бойовики "ДНР" захопили заповідник під Маріуполем

Заповідник «Хомутовський степ», який є центральним відділенням Українського державного степового природного заповідника, захопили представники самопроголошеної "ДНР", повідомляє 0629.

«Сьогодні ми виїжджаємо із заповідника в Куйбишеве Запорізької області, де розташовується інше відділення Українського степового заповідника "Кам'яні могили", там будемо продовжувати свою роботу», - повідомили виданню наукові співробітники «Хомутовського степу».

За їх словами, бойовики «націоналізували» заповідник і під дулами автоматів змусили всіх співробітників покинути свої робочі місця.

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«Вони полишили там своїх людей, які нам навіть документи не віддали, так що в Запорізьку область переїжджає статус заповідника «Хомутовський степ», а земля залишається тут», - кажуть працівники заповідника.

Нагадаємо, статус заповідника «Хомутовський степ» отримав у 1926 році, її територія займає 1028 га. Тут знаходяться три кургани й скупчення старих поселень сурків. Тут ростуть 604 види квіткових рослин і папоротей - трав, чагарників і дерев. У заповіднику зареєстровано також 59 видів мохів, 46 - лишайників і понад 270 грибів. Різноманітна фауна заповідника: вовк, лисиця, єнотовидна собака, заєць, хом'як, бабак, ховрах, полівка, миші, тхір, ласка, ящірка, полоз, мідянка, гадюка степова жаба тощо. Пернатий світ "Хомутовського степу" представлений понад 80 видами птахів.

У "Хомутовському степу" в рамках наукового експерименту проводяться роботи з розведення коней та їх випасу.