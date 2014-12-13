ОБСЄ: дев'ятий "гуманітарний конвой" від РФ - це бензовози і вантажівки

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ, повідомляє "Українська правда". За даними спостерігачів, 12 грудня "гуманітарний конвой" прибув у прикордонний пункт пропуску "Донецьк" (Росія).

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"Всього - 83 машини були перевірені російськими прикордонними і митними службами. Всі вони пішли назад в РФ в 19.47 12 грудня", - йдеться в доповіді.

"Гуманітарний конвой" складався з 58 вантажних автомобілів, 19 бензовозів, 2 машин супроводу, 2 логістичних транспортних засобів, 1-ї швидкої допомоги. На всіх вантажівках був напис "Гуманітарна допомога від РФ".

Ні українським прикордонникам, ні співробітникам Червоного Хреста зміст вантажівок не показали. Українська міжвідомча робоча група тільки візуально оглянула машини.