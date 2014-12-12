З'явилися фотографії дев'ятого російського "гуманітарного конвою" на Донбасі

У мережі з'явилися фотографії чергового "гуманітарного конвою" з Росії, який вже прибув на Донбас.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Україна отримала і взяла до уваги інформацію Росії про намір відправити черговий так званий "гуманітарний конвой" на Донбас.

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"Ми взяли до уваги цю інформацію та відповідним чином, як завжди, інформуємо російську сторону про те, за яких умов і яким чином така гуманітарна допомога може бути поставлена. Власне, російська сторона про це прекрасно знає, оскільки ми таку інформацію надаємо їй постійно", - сказав Євген Перебийніс.

Він висловив сподівання, що російська сторона буде неухильно дотримуватися законодавства України.

Нагадаємо, за інформацією МНС РФ, дев'ятий "гуманітарний конвой" повинен був формуватися з 120 вантажівок.