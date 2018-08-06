Мін'юст розпочав інформаційну кампанію «СтопБулінг»

Згідно з доповіддю Всесвітньої організації охорони здоров’я 2016 року, Україна посідає дев’яте місце серед 42 досліджуваних країн за відсотком жертв булінгу серед 15-річних.

Міністерство юстиції України розпочало інформаційну кампанію «#СтопБулінг», орієнтовану на дітей та їхніх батьків.

Про це повідомила прес-служба відомства.

У міністерстві пояснили, що булінг – це агресивна свідома поведінка однієї дитини або групи дітей стосовно іншої дитини, що супроводжується регулярним фізичним і психологічним тиском.

За даними дослідження «UNICEF Україна» за 2017 рік, 67% дітей зіштовхувалися з булінгом (були жертвою або свідком), а 40% постраждалих від цькування взагалі ні з ким не ділилися проблемою і не зверталися за допомогою.

Згідно з доповіддю Всесвітньої організації охорони здоров’я 2016 року, Україна посідає дев’яте місце серед 42 досліджуваних країн за відсотком жертв булінгу серед 15-річних.

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«Найбільш розповсюдженим є психологічний і фізичний булінг. Проте, як наслідок поширення ролі комунікаційних технологій (телефонного зв'язку, Інтернету та соціальних мереж), з’являється новий вид цькування – кібербулінг. Це не просто пустощі або грубість, це особлива форма взаємин між дітьми, що за відсутності реагування може перерости в насильство», – заявили в міністерстві.

У відомстві розповіли, що в межах кампанії «#СтопБулінг» розроблені інформаційні матеріали, з яких можна дізнатися, які види булінгу існують та як діяти в ситуації, якщо ви стали свідком булінгу. У них також міститься інформація для батьків, чиї діти стали жертвами цькування або ж самі вчиняють насилля щодо інших дітей.

У червні 2018 року в Міністерстві освіти заявляли, що спільно з Мінсоцполітики, Мінкультури та Мінмолодьспорту створять план дій для протидії булінгу в навчальних закладах.