Знущання підлітків над ровесниками: як соцмережі підняли проблему булінгу у школах (відео)

Однією з найпоширеніших проблем у дитячому середовищі сьогодні є булінг. Це цькування однієї дитини іншою, агресивне переслідування, поширене в школах. Знущання над однолітками знімають на відео та викладають у соцмережі. Так розголосу набули побиття школярок у Чернігові, Полтаві, Запоріжжі.

Рідше жертви самі розповідають про цькування ровесниками. Так на YouTube з'явилося відео, в якому школяр Кітон Джонс розповідає, як над ним знущаються однокласники і просить кривдників не робити боляче іншим дітям. Ролик став вірусним: за кілька днів його подивилися більше 20 мільйонів разів.

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За кордоном від 4 до 50% дітей стають жертвами булінгу. За даними ЮНІСЕФ, щонайменше чверть українських дітей зазнавали цькування ровесників. За даними досліджень, за останні 20 років булінг не став поширенішим явищем. Просто Інтернет вивів цю проблему на новий рівень.