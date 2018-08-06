Командувач ООС розповів, як добровольці можуть потрапити на лінію фронту

"Зараз на сході відбувається військова операція, що здійснюється у відповідності з єдиним задумом і скоординованим планом", - пояснив Наєв.

Командувач об'єднаними силами Сергій Наєв готовий продовжити "конструктивний діалог" з керівництвом українських добровольчих воєнізованих формувань.

Про це він сказав в інтерв'ю Сегодня. "У районах біля лінії розмежування діє особливий порядок: тут не може бути людей, які не включені до складу ОС. Зараз на сході відбувається військова операція, що здійснюється у відповідності з єдиним задумом і скоординованим планом", - пояснив він.

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Окрім входження до війська ОС, додав Наєв, ці люди також можуть влитися в ряди територіальної оборони або бути залученими до військової підготовки, "яку зараз хочуть пройти багато громадян України".

"Можна приступати до служби в резерві і проходити відповідну підготовку на зборах в бойових частинах. Вся така діяльність, безумовно, буде відбуватися під контролем державних органів. Іншого шляху просто не існує", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Наєв обговорив із Ярошем можливість відправляти добровольців на передову.