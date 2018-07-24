Командувач Об'єднаних сил обговорив із Ярошем можливість відправляти добровольців на передову

Вони обговорили питання участі вмотивованих бійців УДА у складі всіх видів і родів ЗСУ за умов укладення контракту.

У Краматорську командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв провів зустріч з очільником Української добровольчої армії, народним депутатом України восьмого скликання Дмитром Ярошем.

Як повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook, під час розмови командувач Об’єднаних сил зазначив, що є три категорії осіб, які на даний час не мають права перебувати на передньому краї безпосередньо у бойових порядках Збройних сил України. До цього переліку відносяться особи, які раніше відвідували підрозділи на передньому краї з метою власного піару або у власних меркантильних інтересах; особи, які не мають законного права мати зброю; особи, які офіційно не включені до складу Об’єднаних сил.

Командувач об’єднаних сил підкреслив, що законодавством України не врегульоване питання участі бійців УДА у бойових діях на передньому краї, безпосередньо у бойових порядках ЗСУ.

«В ході подальшої розмови були обговорені питання участі вмотивованих бійців УДА у складі всіх видів і родів Збройних сил України (в тому числі – у складі повноцінного підрозділу) за умов укладення контракту (в тому числі – короткострокового). Було запропоновано проходження військової служби в резерві у складі бойових військових частин спеціального призначення, розвідки та в підрозділах територіальної оборони. Командувач об’єднаних сил запевнив, що у разі прийняття позитивного рішення бійцями УДА, сприятиме проходженню служби в інших силових відомствах сектору безпеки та оборони зі складу Об’єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що Наєв і Ярош обговорили можливу участь бійців Української добровольчої армії у підготовці сил для охорони державного кордону, підрозділів територіальної оборони та інших ініціатив очільника УДА.

«Командування Об’єднаних сил підкреслює готовність до діалогу на основі верховенства права та в рамках чинного законодавства», - наголошується у повідомленні.

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