Сьогодні бойовики 4 рази обстріляли населені пункти і аеропорт Донецька

Про це повідомив речник АТО Леонід Матюхін.

За його словами, починаючи з 11-ї години, бойовики чотири рази обстріляли зі стрілецької зброї і гранатометів населенні пункти Фрунзе, Орлово-Іванівка, Чернухіне та аеропорт у Донецьку.

Читайте такожЗа добу серед військових та мирних жителів у зоні АТО немає втрат ”Можливо, це відбувається через те, що терористи самі знищили два своїх танки. Нікого не здивує, що вони вигадають, як звинуватити у своєму недбальстві Україну”, - сказав Матюхін.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня з ініціативи президента України Петра Порошенка на всіх позиціях сил АТО запроваджено режим припинення вогню.