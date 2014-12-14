Порошенко: "Режим тиші" дозволив Україні посилити позиції та зміцнити лінію оборони

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час наради із керівниками силових відомств, повідомляє прес-служба глави держави.

”Мужність українських Збройних Сил, ефективність роботи інших силових підрозділів дозволила нам за короткий час зробити технічне переозброєння, відновити боєздатність частин, наростити кількість і на сьогоднішній день продемонструвати, що Україна - сильна держава. Бо мир можуть забезпечити лише сильні Збройні Сили”, - наголосив Порошенко. Глава держави позитивно оцінив режим припинення вогню і зазначив, що в цілому це дозволило посилити українські позиції і забезпечити військовослужбовців на лінії оборони.

Читайте такожГолова ОБСЄ закликає до дотримання Мінських домовленостей на ДонбасіРазом з тим, він наголосив на необхідності активізації роботи зі звільнення заручників, які перебувають у полоні бойовиків та на території Росії.

”Вимагаю чіткої, скоординованої роботи між Службою безпеки і Міністерством закордонних справ щодо прискорення повернення наших додому. Завдання ставиться таке, що до Різдва всі, хто є у списках, а їх сьогодні більше 600, мають повернутися додому”, - сказав глава держави, звертаючись до голови СБУ.

Не менше зусиль СБУ має докласти і до пошуку зниклих безвісти громадян, додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу втрат серед українських військових та мирних жителів у зоні АТО не зафіксовано.