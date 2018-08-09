Сонячне затемнення 11 серпня: чого не можна робити в жодному разі

У день сонячного затемнення бажано берегти себе від стресу, не сідати за кермо, утриматися від алкоголю та паління.

Сонячне затемнення, яке відбудеться 11 серпня, стане останнім у «коридорі» літніх затемнень нинішнього року. Астрологи називають його одним з найвпливовіших небесних явищ останнього часу.

УНІАН з'ясував, чого не можна робити у день сонячного затемнення, як воно впливає на здоров'я людини, та які існують народні прикмети, пов'язані з даним явищем.

Що можна і чого не можна робити у затемнення

Фахівці відзначають, що затемнення впливають на людину протягом двох тижнів: протягом семи днів до явища, а також сім днів після нього. Астрологи визнають, що цей період може бути доленосним: він ідеально підходить для розриву з минулим, відмови від шкідливих звичок, зміни духовного стану і переналаштування особи на реалізацію своїх прагнень.

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Рекомендується позбавлятися від негативних рис характеру і небажаних, «токсичних» людей у своєму оточенні.

Будь-які важливі події в житті людини, які відбуваються в цей період, не випадкові і можуть мати фатальний характер.

На думку астрологів, в період затемнення не рекомендується:

– робити дорогі покупки та подарунки;

– приймати важливі, безповоротні рішення;

– проводити серйозні медичні процедури та операції;

– подорожувати, заводити знайомства;

– піддаватися негативним емоціям;

– проводити церемонії одруження.

В день сонячного затемнення 11 серпня бажано берегти себе від стресу, не сідати за кермо, утриматися від алкоголю та паління. Краще витратити час на спокійний відпочинок або позбавлене поспіху прибирання будинку.

Астрологи, водночас, попереджають, що сонячне затемнення чинить на людину вплив незалежно від того, спостерігала вона його, чи ні.

Вплив затемнення на здоров'я

Лікарі попереджають, що у вразливих категорій населення сонячне затемнення може спровокувати проблеми з фізичним здоров'ям. Зокрема – головні болі, стрибки тиску, зниження імунітету та загострення хронічних захворювань.

Аби уникнути ускладнень, рекомендується добре спати, уникати зайвої активності і за можливості приймати контрастний душ.

За кілька тижнів до затемнення бажано пройти медичне обстеження, а при наявності хронічних захворювань – зайвий раз проконсультуватися у лікаря.

Прикмети на сонячне затемнення

Існує думка, що в народі сонячне затемнення вважається поганим знаком. В той же час, з даним явищем пов'язана низка прикмет, що мають як негативне, так і позитивне значення для людини.

– день затемнення вважається хорошим часом для надання допомоги або подачі милостині бідним. Допомога ближньому у цей день буде винагороджена з лишком.

– якщо у день затемнення розлити воду або потрапити під дощ, то в житті людини скоро настануть великі позитивні зміни;

– зламати у день затемнення каблук або підвернути ногу – негативний знак, що попереджає про те, що людина ступила на хибний шлях;

– за старою народною прикметою, у момент затемнення краще закривати і завішувати вікна, щоб не потрапити під вплив «поганого сонця»;

– для закоханих існує традиція робити у день затемнення пропозиції руки і серця, коли сонячний диск перетворюється на «кільце». Вважається, що дівчина не може відповісти негативно на цю пропозицію;

– якщо день затемнення співпав з днем народження людини (навіть з різницею в два-три дні), то найближчим часом на неї чекають серйозні зміни в житті, які можуть мати як позитивний, так і негативний характер.

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