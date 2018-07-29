Левам і Водоліям краще поберегтися: гороскоп на серпень для усіх знаків зодіаку

На Близнюків, Риб, Стрільців та Дів чекає дуже сприятливий період.

Серпень нинішнього року буде несприятливим для тих знаків Зодіаку, які формують Нерухомий хрест, а саме - для Лева та Водолія.

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Про це в коментарі «Главреду» повідомив астролог Влад Росс, який представив гороскоп на серпень-2018 для усіх знаків Зодіаку.

Так, Левам у серпні краще сидіти "тихіше води, нижче трави". У них може виникнути криза в сімейних відносинах або у спілкуванні з людьми. Цьому знаку загрожують наклеп та різні складні ситуації. Аби уникнути скидання з «царського п'єдесталу», Левам краще відправитися на відпочинок.

Подібна ситуація у серпні чекає і на Водоліїв. Проти них можуть плестися певны інтриги, на них можуть раптово подати до суду або відкрити стосовно них слідство. Крім цього, на представників цього знаку чекає травмонебезпечний період: підвищується ймовірність нещасних випадків, ДТП, отримання переломів, травм і життєвих змін.

Місяць також не буде ладним у Скорпіонів. Їм загрожують проблеми на роботі та фінансові труднощі. В цей час Скорпіону, як нікому іншому, краще відмовитися від усіх угод, фінансових вливань, покупок. Ризик банкрутства дуже високий.

Важкий і небезпечний період чекає також на Тельців. Особливо великий ризик виникнення протистояння з начальством, конфліктних ситуацій з владою. Це не кращий час, щоб переходити на нову роботу. Їм, як і Левам, краще в серпні перепочити.

В той же час серпень стане вдалим періодом для Близнюків, Стрільців, Дів і Риб.

Близнюки в останній місяць літа стануть справжніми улюбленцями долі: їх чекають чудові поїздки та подорожі, а також успіх у бізнесі й навчанні.

Вдалий період чекає і Стрільців. У них дуже вдало складатимуться контакти з іноземцями, взаємодія з людьми здалеку. Той із Стрільців, хто планував поїхати працювати за кордон і радикально змінити свою діяльність, може сміливо робити це в серпні.

Дів чекає дуже сприятливий місяць на роботі та у бізнесі. Їх може чекати просування по службі та збільшення доходів. У другій половині місяця Дівам краще відправитися на відпочинок.

Представників знаку Риби в серпні також чекає гарний період. Вони будуть чудово себе почувати на морях та океанах. Цього серпня вони можуть знайти другу половинку, отримати допомогу (в тому числі фінансову), протекцію, новий шанс і нові можливості.

Нейтральним місяць стане для Козерогів, Раків, Терезів та Овнів.

Козерогам у серпні слід бути готовими до боротьби за їх фінанси і майно, особливо у першій половині місяця. Але остання декада серпня буде сприятливою - перед ними можуть відкритися нові можливості.

У Раків початок місяця не дуже сприятливий - великою буде небезпека переломів. Але після 20-х чисел настане сприятливий час для самореалізації в кар'єрі, зміни роботи та покращення фінансового стану.

На представників знаку Терези чекає сприятлива перша половина місяця. Це буде період великої закоханості і романтики. Вони будуть везучими також і у фінансових справах. Кінець місяця буде не дуже сприятливим, тому в 20-х числах їм краще скасувати усі важливі зустрічі та поїздки.

Овнів у серпні може чекати боротьба з ворогами, особливо поблизу затемнення і в перших двох декадах місяця. Можливі конфлікти і складні ситуації. Зате кінець місяця буде сприятливим, зокрема для просування нового бізнесу, самореалізації та плекання грандіозних планів.

Раніше Влад Росс розповів, чого в серпні цього року не можна робити всім знакам Зодіаку.