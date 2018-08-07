Двох обвинувачуваних у вбивстві екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова судитимуть присяжні

Суд продовжив їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 жовтня.

Шевченківський районний суд міста Києва призначив на 10 серпня розгляд по суті судом присяжних кримінального провадження за обвинуваченням Ярослава Тарасенка та Олександра Лося у пособництві в умисному вбивстві колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

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Як повідомляється на сторінці прокуратури міста Києва у Faceboook, відповідне рішення ухвалено Шевченківським райсудом за результатами підготовчого судового засідання сьогодні, 7 серпня.

Також за клопотанням прокурора обом обвинуваченим продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 жовтня.

Довідка УНІАН. Вороненков переїхав в Україну разом із дружиною Марією Максаковою і отримав українське громадянство. Його вбили 23 березня 2017 року в центрі Києва. Внаслідок стрілянини також було поранено його охоронця і самого нападника, який пізніше помер від поранень.

Слідство встановило, що злочин скоїв громадянин України Павло Паршов за попередньою змовою з громадянами України Василенком, Лосем, Левенцем та Тарасенком. Лося і Тарасенка було затримано, Василенко та Левенець перебувають у розшуку. Замовником вбивства нібито був підконтрольний ФСБ РФ кримінальний авторитет Тюрін, який мав особистий мотив - раніше він був цивільним чоловіком Максакової. За версією слідства, Тюрін погодився на фінансування та організацію злочину в обмін на преференції з боку російських спецслужб щодо контролю кримінальних угруповань на території Росії і деяких країн СНД, вбивство готувалося разом із керівництвом ФСБ Росії. Тюріна оголошено в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

Тарасенка обвинувачують у вчиненні злочинів за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу, а Лося – ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу.