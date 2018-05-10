Прокуратура Києва заявила про закінчення розслідування вбивства екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова

В даний час сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та відкрито матеріали слідства, додали впрокуратурі.

В прокуратурі Києва заявили про завершення розслідування за фактом вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова у березні минулого року.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства. «На теперішній час сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та відкрито матеріали слідства. Після ознайомлення сторін з вказаними матеріалами, а також матеріалами, що можуть знаходитись у володінні сторони захисту, обвинувальний акт буде направлено до суду», - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру організатору та п’ятьом співучасникам цього злочину. Їхні дії кваліфіковано за п. п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України.

«Усі учасники злочинної групи залежно від відведеної ролі здійснювали організацію та підготовку до злочину, яка включала оренду квартир, автомобілів, зовнішнє спостереження за жертвою тощо», - зазначили у відомстві.

В прокуратурі нагадали, що двоє виконавців злочину на теперішній час перебувають під вартою. Матеріали щодо організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) та двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенко та громадянина України Ярослава Левенця), які на даний час переховуються і перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.

Санкцією ч. 2 ст. 115 КК України, яка інкримінується підозрюваним, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, колишнього депутата Держдуми РФ Вороненкова вбили 23 березня 2017 року в центрі Києва.

Внаслідок перестрілки було поранено охоронця Вороненкова і самого нападника, який пізніше помер від поранень.

Слідство встановило, що злочин скоїв громадянин України Павло Паршов за попередньою змовою з громадянами України Василенком, Лосем, Левенцем та Тарасенком. Лося і Тарасенка затримано, Василенко та Левенець перебувають у розшуку.

За даними слідства, замовником вбивства був підконтрольний ФСБ кримінальний авторитет Тюрін, який мав особистий мотив - раніше він був цивільним чоловіком Марії Максакової - дружини Вороненкова.

За версією слідства, Тюрін погодився на фінансування та організацію злочину в обмін на преференції з боку російських спецслужб щодо контролю кримінальних угруповань на території Росії та деяких країн СНД, вбивство готувалося разом із керівництвом ФСБ Росії.