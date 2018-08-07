Стан погіршується: пульс Сенцова знизився до 40 ударів на хвилину - адвокат

Також у Сенцова сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії.

Стан незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова погіршується. Зокрема, у нього сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину.

Про це "Громадському" повідомив адвокат Дмитро Дінзе після відвідин Сенцова.

Він зазначив, що в Олега погано з серцем, і його два рази намагалися вмовити виїхати у лікарню. Йому також стало зле через те, що в Лабитнангі стало дуже тепло, а в нього нині погана переносимість спеки.

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Олег відчуває слабкість в усьому тілі.

На питання про те, чи є можливість, що Сенцов припинить голодування, адвокат відповів, що припиняти голодування політв'язень не планує.

Сенцов також зазначає, що проти переведення його у цивільну лікарню Лабитнангі, оскількі «завідувач реанімаційним відділенням агресивно до нього ставиться, і ймовірніше за все, може лише нашкодити йому».

Він також проти переведення його у лікарню деінде, «оскільки просто не витримає етапування і може померти».

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала лист від російського омбудсмена Тетяни Москалькової, у якому вона розповідає про стан здоров’я незаконно ув’язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Однак у листі Москалькова описує стан Сенцова на момент її візиту 28 червня.