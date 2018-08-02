Тоді "її кортеж проїхав повз": Денісова отримала лист від Москалькової про її візит до Сенцова більше місяця тому

У отриманому сьогодні листі російський омбудсмен розповідає про стан здоров’я українського режисера за результатами візиту, який відбувся 28 червня.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала лист від російського омбудсмена Тетяни Москалькової, у якому вона розповідає про стан здоров’я незаконно ув’язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Як повідомила Денісова на свої сторінці у Facebook, у отриманому сьогодні листі йдеться, що візит російського омбудсмена до Сенцова відбувся 28 червня.

"І тут, як-то кажуть, є два нюанси. Перший – пройшло вже більше місяця з того моменту, і говорити про його релевантність, коли Олег продовжує голодувати, не доводиться. Другий – того ж дня я була під дверима колонії, а її кортеж проїхав повз, не зупинившись», - написала Денісова.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов перебуває в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі (крайня північ РФ). 14 травня він оголосив голодовку з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа російському президентові Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.

Того ж дня в соціальних мережах з'явилися повідомлення про нібито смерть Сенцова. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в коментарі УНІАН заявила, що російська сторона спростовує ці повідомлення. Пізніше вона додала, що отримала від російської сторони документальне підтвердження того, що Сенцов живий.

19 липня Денісова повідомила, що Сенцов практично не орієнтується в датах. У зв'язку з цим вона звернулася до верховного комісара ООН з прав людини Зейда Раад аль Хусейна, генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда і комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятовіч з приводу організації візиту їх представників в колонію, де утримують Сенцова, для перевірки цієї інформації.