Дівчат, які побили 15-річну школярку в Одесі, спіймали на новому злочині - ЗМІ

18:04, 07 серпня 2018
Суспільство
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Школярку побили її ровесниці / Скріншот

Дівчатка, які жорстоко побили в Одесі через ревнощі свою ровесницю - 15-річну Соню, до цього випадку неодноразово били і знущалися над іншими дівчатками-підлітками.

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Про це повідомляє "Страна", посилаючись на джерела у поліції. "Відео з побиттям Соні побачила в інтернеті зовсім інша одеситка – Антоніна П., яка не має ніякого відношення до сім'ї Соні. Донька Антоніни П. – Анастасія, за пару місяців до інциденту із Сонею також була жорстоко побита тією ж компанією дівчаток – підлітків – 13-річною Оленою С., 13-річною Ксенією Т., 14-річною Іриною О. і 17-річної Валерією Ф. До Соні вони вже не раз били дівчаток. Більш того, після Соні вони вже встигли побити ще одну дівчинку. Але на відео вже не знімали – стали обережнішими" - пояснило джерело в поліції.

Антоніна П. впізнала дівчаток, які били Соню, а також її доньку Настю і передала відео до поліції. Саме після того, як запис опинився у розпорядженні поліції, було відкрито кримінальне провадження та встановлено особи дівчаток, які обрали собі як хобі побиття своїх ровесниць.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 15-річна дівчинка, яку в Одесі жорстоко побили ровесниці, ніяк не може отямитися після того, що сталося. Зокрема, від шоку. Адже тих, хто її бив, вона знає не перший день.

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Теги: #Одеса#побиття#школярка