Найкраща подруга все знімала: мама побитої в Одесі дівчинки розповіла моторошні подробиці (відео)

Кривдники школярки тепер телефонують їй, намагаються "знайти спільну мову".

15-річна дівчинка, яку 31 липня в Одесі жорстоко побили ровесниці, ніяк не може отямитися після того, що сталося. Зокрема, від шоку. Адже тих, хто її бив, вона знає не перший день.

Майже два роки підлітки разом проводили час, гуляли компанією. Більш того, одна з учасниць нинішньої НП претендувала на роль найкращої подруги потерпілої, розповіла "Фактам" Оксана, мама побитої дівчинки.

"Це дійсно так. Вона часто бувала у нас в будинку, приймали її як найкращу подругу, а виходить... Вона — одна з цих озвірілих малоліток. Не тільки не заступилася за доньку, а ще й знімала весь "процес" побиття і знущань", - зазначила мати постраждалої.

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За її словами, кривдники дівчинки тепер дзвонять їй, намагаються "знайти спільну мову".

"Вона у стані серйозного шоку, з ними просто не бажає спілкуватися, і це цілком зрозуміло. Для нормальних людей, але не для таких... Характерно, що їхні батьки виявилися нічим не кращими. Вважають, що "все можна тихо-мирно вирішити, залагодити", що й пропонують, телефонуючи. Однак у мене інша точка зору, я офіційно звернулася до поліції, написала заяву. Повинно бути проведено об'єктивне розслідування, винних будуть судити і вони відповідатимуть за законом", - додала Оксана.

Крім того, в мережі з'явилися персональні дані підлітків: двом — по 13 років, одній — 14, ще одній — 18, а хлопцеві — 15. Характерно, що обурені одесити відкрито закликають помститися підліткам. Це дуже насторожило правоохоронців, вони закликали не влаштовувати самосуд над неповнолітніми.

