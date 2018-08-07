Російські тюремники заперечують погіршення стану здоров’я Сенцова

Прес-служба УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявляє, що чергове лабораторне обстеження незаконно засудженого українського режисера було проведено вчора.

Стан здоров'я незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня, оцінюється російськими лікарями як задовільний.

Про це йдеться в повідомленні на сайті УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

"Засуджений Сенцов перебуває під постійним динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання, і лікарів-фахівців Лабитнанзької міської лікарні. Щодня Сенцова оглядають медичні працівники, проводяться клініко-лабораторні та інструментальні дослідження.

Йому призначено і проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

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Зазначається, що з метою контролю проведених лікувально-діагностичних заходів 27 липня було проведено консиліум лікарів-фахівців Лабитнанзької міської лікарні, 6 серпня проведено чергове лабораторне обстеження Сенцова.

"За результатами огляду та обстеження погіршення стану здоров'я і лабораторних показників не встановлено. Фактів відмови Сенцова від підтримувальної терапії і медичної допомоги не зареєстровано. Стан здоров'я Сенцова оцінюється як задовільний", - запевняють у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією адвоката Дмитра Дінзе, який відвідав режисера в колонії, стан Сенцова погіршується, але він відмовляється від госпіталізації.

За інформацією Дінзе, у Сенцова дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує. Також Дінзе повідомив, що Сенцова двічі вмовляли поїхати в лікарню.

За словами Дінзе, режисер виступає проти переведення його до цивільної лікарні Лабитнангі, оскільки «завідувач реанімаційного відділення агресивно до нього ставиться, і ймовірно, може тільки нашкодити йому». Він також проти переведення його в будь-яку іншу лікарню, «оскільки просто не витримає етапування і може померти».

Нагадаємо, 19 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Сенцов через голодування практично не орієнтується в датах.

Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов перебуває в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. 13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа російському президентові Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.