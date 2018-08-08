ФСБ Росії заплатила організатору замаху на Бабченка 100 тисяч доларів - "кілер"

Однак джерело своєї інформації "кілер" Бабченка Олексій Цимбалюк не назвав.

Організатора замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка В'ячеславу Пивоварнику Федеральна служба безпеки Росії заплатила 100 тисяч доларів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив учасник операції, підставний "кілер" журналіста Олексій Цимбалюк.

"Отримав інсайдерську інфу... Пивоварник за вбивство Бабченка отримав з фсбшників 100 тис. доларів", - написав він.

Однак джерело цієї інформації Олексій Цимбалюк не назвав.

Як повідомляв УНІАН, увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Бабаченко на порозі його квартири в Києві. А вже ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий і що "вбивство" інсценувала його спецслужба, щоб попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

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За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували громадянина України, виконавчого директора українсько-німецького СП «Шмайсер» Бориса Германа, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор нібито запропонував колишньому учаснику АТО Олексію Цимбалюку за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали підозрюваного в організації замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що завдяки спецоперації з Бабченком слідство дізналося про 47 потенційних жертв.

5 червня видання "Страна.ua" опублікувало список із 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів.

31 травня Шевченківський райсуд Києва за клопотанням прокурорів застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.