Герман заявив, що у "розстрільному списку" з 47 прізвищ Бабченка не було

Також підозрюваний підтвердив автентичність «списку 47»,проте, за словами Германа, прізвища Бабченка в цьому списку не було.

Підозрюваний в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман заявляє, що у так званому «розстрільному списку» було 47 прізвищ.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Герман заявив журналістам перед початком судового засідання Апеляційного суду міста Києва.

Він повідомив журналістам, що діяв за завданням контррозвідки і за посередництва Дмитра, прізвище якого забув, з позивним «Дітріх».

Також підозрюваний підтвердив, що робив закладки зброї та автентичність «списку 47». Проте, за словами Германа, прізвища Бабченка в цьому списку не було, а було прізвище сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Герман також зазначив, що його співпраця з контррозвідкою документально не зафіксована, тобто він не підписував жодних паперів про співпрацю.

На запитання журналістів, чому він довірився незнайомій людині і повірив, що ця людина із контррозвідки, він відповів, що дійсно мав довіру і не вимагав ніяких документальних підтверджень. Також Герман повідомив, що його позивний був «Герб».

На питання, чи була у контррозвідки його агентурна справа, Герман сказав, що не знає.

Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченка, який мешкає у Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували громадянина України, виконавчого директора українсько-німецького СП «Шмайсер» Бориса Германа, який отримав $40 тис. за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО Олексію Цимбалюку за $30 тис. вбити журналіста і передав завдаток в розмірі $15 тис. Правоохоронці затримали підозрюваного в організації замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що завдяки спецоперації з Бабченком слідство дізналося про 47 потенційних жертв.

5 червня видання "Страна.ua" опублікувало список із 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів.

31 травня Шевченківський райсуд Києва за клопотанням прокурорів застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.