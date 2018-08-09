У Сенцова затяжна третя криза - адвокат

Вага режисера знизилась до 70 кг.

У незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова наразі затяжна третя криза.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на адвоката режисера – Дмитра Дінзе.

«Говорила я і з адвокатом Олега Дмитром Дінзе, який сказав, що ситуація дуже погана. З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза. Двічі його хотіли відправити в лікарню, де збиралися підключити до медичної апаратури і почати примусове годування. Останній раз, коли його відвозили до Лабитнанзької міської лікарні, лікарі хотіли прикувати його до ліжка і почати насильницьке годування», - написала вона.

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Адвокат також повідомив про те, що Сенцов заявив, що припиняти голодування не збирається.

«Він п'є мінімальну кількість медичної суміші та воду, щоб не втрачати свідомість і контролювати дії, які з ним відбуваються. Його вага вже знизилася до 70 кілограмів», - написала омбудсмен.

Денісова також зазначила, що знову розмовляла з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. Вона сказала що відео з режисером, на якому наполягала український омбудсмен, зроблять тільки у випадку його згоди.

"Згодом Тетяна Москалькова повідомила, що Олег дав свою згоду на відеозйомку. Уповноважений з прав людини ЯНАО Анатолій Сак зможе сфотографувати Олега і зняти відео своєї розмови з ним. Уповноважений РФ пообіцяла його мені надіслати", - розповіла Денісова.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов перебуває в колонії у місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. 13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.

7 серпня в УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили, що стан здоров'я Сенцова оцінюється російськими лікарями як задовільний. Йому, запевнили у відомстві, призначено та проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.

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При цьому адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав режисера в колонії, заявив, що стан Сенцова погіршується. За інформацією адвоката, у Сенцова дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує.

8 серпня сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат майже не встає, а його стан - катастрофічно поганий.

Денісова попросила російську колегу Тетяну Москалькову організувати переведення Сенцова у московський інститут або лікарню, де є спеціалісти з ендогенного харчування.