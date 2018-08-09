"Ситуація критична": Денісова просить Росію направити Сенцова на лікування в Москву

Денісова просить у російського омбудсмена задіяти літак санітарної авіації, щоб врятувати життя Сенцову.

Звернення матері українського режисера Олега Сенцова до президента РФ з проханням про помилування вже передано на розгляд спеціальної комісії.

Про це в Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денисова за підсумками розмови з російською колегою Тетяною Москальковою. За її словами, обговорювалося питання обміну Сенцова на росіянина Олексія Седикова, однак переговори не увінчалися успіхом - Москалькова заявила, що РФ вважає українського режисера своїм громадянином, тому про обмін мова не йде.

"Втім ситуація потребує швидкого реагування. Від перебування в міській лікарні Лабитнангі Олег відмовився. Але там й немає фахівців, які можуть вивести його з процесу голодування. Вихід з голодування значно небезпечніший, ніж сам процес голодування, і будь-яка похибка може стати фатальною. Такі спеціалісти є в Інституті професора Ніколаєва в Москві і в Київському НДІ геронтології. Тому я попросила Тетяну Москалькову, аби вона організувала переведення Олега в московський інститут, або ж у лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування. Я сказала їй, що потягом/етапом він точно не доїде, необхідний літак санітарної авіації. Потрібно врятувати людині життя", - заявила український омбудсмен.

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Вона також додала, що попросила Москалькову прискорити розгляд справи про помилування Сенцова, зважаючи на критичну ситуацію з його здоров'ям.

Пізніше Денисова повідомила, що отримала дзвінок від Москальковой, в ході якого та розповіла про "стабільний стан" Сенцова і його відмову від переведення в міську лікарню в Лабитнагі. "Цитую: "у нас вільна країна, людина сама приймає рішення, в якій лікарні йому перебувати", - уточнила Денисова.

"Втім, я наполягла на тому, щоб уповноважений з прав людини Ямало-Ненецького автономного округу Анатолій Сак відвідав Олега, сфотографував його і зняв відео своєї розмови з ним, щоб ми переконалися, що його стан дійсно стабільний. Зараз вона (Москалькова, - ред.) займеться організацією цього візиту", - зазначила український омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що стан українського режисера і політв'язня Олега Сенцова, який голодує у російській колонії, дуже поганий. За словами його сестри, Сенцов практично не встає і відмовляється від госпіталізації.

УФСІН Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявляє, що стан здоров'я незаконно засудженого до РФ українського режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня, оцінюється російськими лікарями як задовільний.