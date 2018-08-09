З'явилися фото Сенцова у російській колонії

У Росії стверджують, що Сенцов "активний, ходить дивитися телевізор, читає книжки, пише щось час від часу".

Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова надіслала українському омбудсмену Людмилі Денісовій три фотографії незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова з його камери.

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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«Тільки-но від уповноваженого РФ надійшли фото Олега Сенцова. За інформацією, яку їй передали, Олег активний, ходить дивитися телевізор, читає книжки, пише щось час від часу. Всі, цитую, дивуються як він витримує, стан його задовільний», - повідомила Денісова.

«На моє запитання, чи можу я оприлюднити фото, мені відповіли, коли питали про дозвіл зробити фото, Олег розуміє, що люди хвилюються за нього», - додала омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов перебуває в колонії у місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. 13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.

7 серпня в УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили, що стан здоров'я Сенцова оцінюється російськими лікарями як задовільний. Йому, запевнили у відомстві, призначено та проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.

При цьому адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав режисера в колонії, заявив, що стан Сенцова погіршується. За інформацією адвоката, у Сенцова дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує.

8 серпня сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат майже не встає, а його стан - катастрофічно поганий.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила російську колегу Тетяну Москалькову організувати переведення Сенцова у московський інститут або лікарню, де є спеціалісти з ендогенного харчування. Також Денісова просить керівника адміністрації Путіна посприяти розгляду клопотання про помилування Сенцова.