"Не допустити смерті Сенцова!": український омбудсмен запропонувала РФ "будь-які умови обміну"

Також омбудсмен прохає російську сторону перевезти якнайшвидше Сенцова в лікарню для надання медичної допомоги.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова пропонує представникам Російської Федерації обговорити варіанти будь-яких умов обміну задля врятування життя українського режисера Олега Сенцова, що з 14 травня продовжує голодування.

Про це у Facebook повідомила український омбудсмен.

Вона заявила, що сьогодні – 87-й день голодування Сенцова.

"Ситуація зі станом його здоров’я, за інформацією Наталі Каплан (сестра Сенцова) - катастрофічна. Домовленості між президентами України і Росії про моє відвідування українських політв’язнів не виконані Російською Федерацією. Спростувати або підтвердити інформацію, надану РФ про "відносно стабільний" стан Олега, неможливо", - заявила Денісова.

Також омбудсмен заявила, що "звернення мами про помилування сина до президента РФ залишилось без відповіді", а "ініціатива України про розблокування процесу обміну знову гальмується російською стороною".

Читайте такожМЗС закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію для звільнення Сенцова

"Я звертаюся до Уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової, голови Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президенті РФ Михайла Федотова обговорити будь-які умови обміну, лише б врятувати Сенцова. Йому терміново необхідна належна медична допомога", - наголосила Денісова.

У зв'язку з цим вона заявила, що готова вилетіти негайно до РФ.

"Прошу відповідальних осіб Російської Федерації якнайшвидше надати літак на перевезення Сенцова в будь-яку лікарню, в якій зможуть надати необхідну медичну допомогу", - наголосила вона.

"Закликаю всіх небайдужих включитися і не допустити смерті Сенцова!" - написала Денісова.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов перебуває в колонії у місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. 13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.

7 серпня в УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили, що стан здоров'я Сенцова оцінюється російськими лікарями як задовільний. Йому, запевнили у відомстві, призначено та проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.

При цьому адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав режисера в колонії, заявив, що стан Сенцова погіршується. За інформацією адвоката, у Сенцова дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує.

Сьогодні, 8 серпня, сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат майже не встає, а його стан - катастрофічно поганий.