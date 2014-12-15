Генштаб наказав відновити роботу військового містечка, яке не працювало майже 2 роки

Така директива Генерального штабу – результат неодноразових звернень до Міністерства оборони України, Генерального штабу та Головнокомандуючого Збройних Сил України.

Адже без військової частини, переконаний голова облдержадміністрації Анатолій Олійник, сформувати повноцінну систему територіальної оборони неможливо. Тож уже наприкінці лютого в Гайсині базуватиметься мотопіхотна бригада, і підготовка містечка для розміщення військовослужбовців – нині завдання № 1.

Читайте такожУ Запоріжжі розростається модульне містечко для переселенців (фоторепортаж)

Аби оглянути територію на матеріальну базу військового містечка та визначити першочергові заходи щодо його відновлення, 12 грудня місто Гайсин з робочою поїздкою відвідав голова обласної державної адміністрації Анатолій Олійник.

«Ця військова частина для нашого регіону надто важлива, адже на її основі матимемо досить серйозну базу для територіальної оборони Вінницької області, - зазначив очільник Вінниччини Анатолій Олійник. – Вже на кінець лютого тут має функціонувати повноцінна військова частина, тому в нас залишається 2,5 місяці, щоб здійснити всі необхідні підготовчі роботи».

Оглянувши будівлі та територію військового містечка, першочерговим кроком голова облдержадміністрації визначив відновлення теплопостачання. Для реалізації цього заходу відвів термін у 3 тижні, аби надалі можна було розпочати внутрішні роботи у приміщеннях. «Необхідно терміново вводити в експлуатацію котельню. Гайсинська міська рада як варіант пропонує підключити систему до мережі міста. Паралельно будемо працювати над забезпеченням альтернативних джерел опалення, - зазначив Анатолій Олійник. – Фінансування буде з державного бюджету, але на здійснення перших організаційних заходів необхідно буде шукати ресурс. Можливо, звертатимемося і до благодійників, аби терміново розпочати усі роботи».

За дорученням керівника області вже до наступної п’ятниці мають бути опрацювані конкретні, практичні кроки по відновленню повноцінного функціонування військового містечка.