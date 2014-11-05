У Миколаєві відкрився новий військово-морський навчальний центр

Як повідомили УНІАН в Одеському медіа-центрі Міноборони, 5 листопада в центрі розпочалися заняття для перших 70 курсантів-моряків.

Згідно з повідомленням, новий навчальний заклад став спадкоємцем традицій 191 навчального центру Військово-Морських Сил ЗС України, розташованого в Севастополі. Після окупації Криму викладацький склад центру було виведено до Миколаєва. Тут на базі військово-морського ліцею (5-те військове містечко) і було створено новий навчальний заклад - 198 Навчальний центр ВМС ЗС України.

Начальником центру було призначено капітана першого рангу Шайгена Шайволодяна.

В центрі опановуватимуть військово-морські спеціальності за 15 напрямами військові моряки строкової служби та військової служби за контрактом.

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Церемонія початку навчання розпочалася на плацу навчального закладу. Там начальник Центру капітан першого рангу Шайген Шайволодян перевірив готовність особового складу і доповів про це старшому начальнику. Представники командування ВМС ЗС України привітали курсантів з початком навчання та побажали успіхів в оволодінні військовими спеціальностями.

За словами начальника закладу капітана першого рангу Шайгена Шайволодяна, курсанти-моряки навчатимуться місяць. За цей час військовослужбовці оволодіють програмою загальновійськової підготовки. Серед них 29 жінок-військовослужбовців.

Завершиться навчання випускними заліками та приведенням курсантів до військової присяги на вірність народу України.