Заарештовано ще одного підозрюваного у підриві Товариства угорців в Ужгороді

Розслідування щодо підриву «Товариства угорської культури Закарпаття» було завершено у травні 2018 року.

Ще одного підозрюваного в організації підриву будівлі «Товариства угорської культури Закарпаття» в Ужгороді затримано та взято під варту.

Про це повідомили у прокуратурі Закарпатської області.

У відомстві нагадали, що близько 3 години ночі 27 лютого в Ужгороді, внаслідок детонації саморобного вибухового пристрою, було пошкоджено вікна та фасад будівлі «Товариства угорської культури Закарпаття» та повністю знищено майно в офісі. Жодна особа не постраждала.

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8 серпня на Дніпропетровщині правоохоронцями затримано підозрюваного в організації злочину.

Сьогодні, 9 серпня, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як зазначили у прокуратурі, у травні було завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох нападників на будівлю «Товариства угорської культури Закарпаття». Дії підозрюваних кваліфіковані, як підготовка до диверсії (ст. 14, ст. 113 КК України), теракт (ч. 2 ст. 258 КК України), придбання, перевезення вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України) та умисне пошкодження майна, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 194 КК України).

Як повідомляв УНІАН, 26 травня у СБУ заявили, що направили до суду матеріали кримінального провадження щодо підриву в Ужгороді на замовлення спецслужб Російської Федерації будівлі «Товариства угорської культури Закарпаття». У СБУ зазначили, що на початку березня правоохоронці затримали двох жителів Кропивницького, які заклали саморобний вибуховий пристрій на фасаді будинку «Товариства угорської культури Закарпаття». Також було ідентифіковано двох їхніх спільників – громадян України та Молдови, яких оголосили в розшук.