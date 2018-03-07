Товариство угорців в Ужгороді закликало ввести на Закарпаття постійну місію ОБСЄ

Там вважають, що з огляду на останні події навкого офісу Товариства угорської культури Закарпаття, така місія є вкрай необхідною.

Товариство угорської культури після двох нападів на їхній офіс в Ужгороді закликало ОБСЄ направити постійну місію в Закарпатську область.

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Про це повідомляє «Закарпаття онлайн» з посиланням на офіційну заяву ГО «Товариство угорської культури Закарпаття». У зверненні представники товариства «вітають пропозицію ОБСЄ щодо створення на Закарпатті спеціальної моніторингової місії, оскільки з огляду на події, які трапилися в області останнім часом, це є вкрай необхідною ініціативою».

Крім того, 5 березня заступник голови Товариства угорської культури Закарпаття, перший заступник голови Закарпатської обласної ради Йосип Барто заявив, що наразі вирішується питання про постійну місію ОБСЄ на Закарпатті.

«Очолює їхню делегацію Джорджіо Зельковіч, і я з ним мав розмову. Ми обговорили декілька питань, в тому числі терористичну атаку проти офісу Товариства угорської культури Закарпаття. Ми домовилися з ним, що після проведеного моніторингу він зробить пропозицію своїм керівникам, щоб на Закарпатті на постійній основі працювали представники ОБСЄ», - заявив він.

Нагадаємо, 6 березня двох підозрюваних у нападі на Товариство угорців в Ужгороді взяли під варту на 60 діб. Також до справи додали нову кваліфікацію злочину - теракт.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 лютого в Ужгороді стався напад на офіс Товариства угорської культури Закарпаття. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявляв, що за підпалом офісу Товариства угорської культури стоять російські спецслужби.

Посла України в Угорщині викликали в угорське МЗС у зв’язку з другим за місяць підпалом спілкиугорців в Ужгороді.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін засудив спробу підпалу і назвав це провокацією.

Пізніше у Польщі затримали двох підозрюваних у спробі підпалу угорського товариства в Ужгороді.