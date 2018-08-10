"Впала грудна клітка і живіт": адвокат розповів моторошні подробиці про стан Сенцова

Адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що останній раз він бачив свого підзахисного 7 серпня. Сенцов, за його словами, схуд на 30 кілограмів.

Стан українського політв'язня Олега Сенцова - критичний. Він не встає, щоб залишатися в свідомості, блідий, у нього впали груди і живіт.

Як розповів в інтерв’ю виданню «Обозреватель» адвокат режисера Дмитро Дінзе, Сенцов схожий на голодного в'язня фашистського табору часів Другої світової війни.

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«Телевізор є, читає листи і відповідає на них. Але він не встає, тільки лежить. Він економить сили, щоб перебувати в свідомості», – відзначив адвокат, коментуючи умови утримання Сенцова.

Дінзе повідомив, що останній раз бачив свого підзахисного 7 серпня. Сенцов, за його словами, схуд на 30 кілограмів. «Блідий, став сутулий, раніше за ним цього не спостерігалося. Впала грудна клітка, впав живіт», – сказав адвокат.

«Він розуміє, що в критичному стані. Він і родичів про це сповістив, у нього третя затяжна криза. Кажуть, що понад 114 днів Олег не протягне. Є приклади, коли люди голодували близько 114 днів, потім виходили з голодування і вмирали. Зараз термін голодування дуже великий, і він відчуває, що втрачає сили кожен день. Олег у дуже поганому стані» – підкреслив Дінзе.

«Він виглядає зараз, як голодні люди в фашистських таборах під час Другої світової війни», – додав він.