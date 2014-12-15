НАТО за тиждень більше 20 разів піднімав у небо винищувачі через військові літаки РФ - ЗМІ

Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на Postimees, яке цитує міноборони Литви.

Як повідомило відомство, це найвище число вильотів реагування за тиждень, а також «найзначніша форма військової активності Росії біля кордонів держав Балтії».

Наголошується, що всі помічені російські військові літаки здійснювали переміщення між континентальною частиною Росії і Калінінградською областю над нейтральними водами в Балтійському морі.

За тиждень було відмічено і упізнано майже 80 літаків - Су-27, Су-24, Су-34, МіГ-31, а також транспортні літаки та літаки розвідки.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг переконаний, що російські літаки біля кордонів та повітряного простору НАТО становлять загрозу цивільній авіації.

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Про це він сказав у понеділок в Брюсселі по завершенні зустрічі з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком, коментуючи інформацію щодо протесту Швеції та Данії на адресу Москви через те, що, як вони стверджують, російський винищувач підбив один з приладів для визначення місця знаходження та летів дуже близько до цивільного літака.

«У мене немає детальної інформації щодо цього інциденту, але що я можу сказати, так те, що ми бачимо суттєве збільшення повітряної активності Росії біля кордонів та повітряного простору НАТО, особливо у Балтійському та Чорному морі. Це не тільки питання збільшення кількості вильотів, а й також те, як саме вони літають», - сказав він.

Генсек НАТО стверджує, що російські військові літаки не спілкуються з цивільним контролем за рухом, вони не вмикають транспондери. «Це є причиною ризику для цивільного повітряного руху. Я хотів би підкреслити, що всі літаки НАТО проводять свої польоти у відповідності до міжнародних стандартів безпеки. Я думаю, що важливо, що ми перериваємо російські польоти. Що показує, що ми готові», - наголосив Столтенберг.